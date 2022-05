De tre hovedindeksene på børsene i New York åpnet rett opp tirsdag, men etter halvannen times handel ble det rødt. Etter to og en halv times handel er Dow Jones ned 0,6 prosent til 32.050,02. S&P 500 faller 0,2 prosent til 3.982,05.

Det er imidlertid kanskje et lyspunkt for investorene at 10-års renten faller godt under 3 prosent igjen og er ned 12,7 basispunkter til 2,951 prosent. Det kan også være forklaringen på hvorfor den teknologitunge Nasdaq, som har fått mest juling under renteoppgangen, stiger 0,3 prosent til 11.663,35 tirsdag.

30-års renten faller 13,5 basispunkter til 3,075 prosent, mens 5-års renten er ned 10 basispunkter til 2,879 prosent.

Nedgangen i de lange rentene kommer etter at investorer har begynt å vende tilbake til obligasjonsmarkedet igjen, ifølge Marketwatch. Økt etterspørsel gir høyere kurser og lavere yield.

Fallende trender

Dow Jones, S&P 500 og Nasdaq har alle tre brutt sine stigende trender. Alle tre har i tillegg begynt å sette lavere topper og lavere bunner, noe som kjennetegner fallende trender.

S&P 500 bekreftet den fallende trenden, etter å ha falt for femte uke på rad sist uke, noe som for øvrig bare har skjedd åtte ganger tidligere siden 1992, ifølge Marketwatch.

Selv om utvalget er lite, har en vedvarende svakhet som dette, de siste 30 årene, oftere vært et varsel om videre fall enn ny oppgang de påfølgende månedene, skrev teknisk analytiker Frank Cappelleri i Nomura-selskapet Instinet, i et notat til sine kunder mandag.

Hvor langt kan de falle?

En mye brukt teknisk analysemetode for å se hvor langt aksjer, børser, råvarer etc. kan falle, er Fibonnaci retracement.

For Dow Jones er allerede 23,6%-nivået brutt, etter fall under 32.503, ifølge Marketwatch. Det vil si at 23,6 prosent av den siste oppgangen fra bunnen i mars 2020 er borte. Neste er da 38,2%-nivået på 29.844. 50% prosent nivået kommer på 27.696. Dit ned er det henholdsvis 7,1- og 13,8 prosent.