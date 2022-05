Sterk boligbyggevekst for OBOS

Tirsdag la OBOS frem tall for første kvartal. Resultat før skatt endte på 674 millioner kroner, opp fra 650 millioner kroner året før. Det ble igangsatt bygging av 1.170 boliger, noe som er 23,5 prosent mer enn i første kvartal 2021, ifølge selskapets pressemelding.

OBOS solgte 1.089 nye boliger første kvartal, noe som er en nedgang på 4 prosent mot samme periode i fjor.

Ved utgangen av første kvartal hadde selskapet 6.108 boliger under bygging, opp fra 5.128 boliger samme periode i fjor, heter det videre.

– Vi har nå et rekordhøyt nivå på boligbyggingen, noe som står i sterk kontrast til dagens reguleringstakt i enkelte kommuner. Boligbyggingen er viktig for å møte boligetterspørselen og sørge for et boligmarked i balanse, påpeker konsernsjef Daniel Kjørberg Siraj i OBOS.

Usikker byggebransje

OBOS forventer at Ukraina-krigen vil påvirke byggenæringen på sikt. Russland, Hviterussland og Ukraina er alle viktige leverandører av råvarer, spesielt stål og trevarer. Krigen påvirker også prisbildet på betong og andre energiintensive råvarer, ifølge pressemeldingen.

– Dette skaper usikkerhet og utfordringer i hele byggenæringen, primært knyttet til oppstart av nye prosjekter. Vi har brukt mye tid i første kvartal på å kartlegge leveransekjeder sammen med entreprenørene våre, lage gode rutiner for sanksjonsoppfølging og kontinuerlig vurdert om vi har kontroll nok på leveransene av materialer til at vi kan sette i gang prosjekter, sier Siraj.

OBOS bokførte egenkapital var ved utgangen av første kvartal på 33.674 millioner kroner, mens verdijustert egenkapital utgjorde 53.019 millioner kroner.

– En solid egenkapital sammen med en god likviditetsbeholdning, gir robusthet og handlefrihet til å bygge og investere også i usikre tider, påpeker Siraj.

Satser på Bostart og Deleie

OBOS opptrappet tidligere i år satsningen på boligkjøpsmodellene Bostart og Deleie, hvor målet er å tilby minst 8.500 leiligheter med de nye boligkjøpsmodellene. I Stor-Oslo skal 70 prosent av boligene som OBOS bygger tilbys med disse modellene, heter det videre.

Av alle nye boliger solgt dette kvartalet er 155 boliger kjøpt med boligkjøpsmodellene, og medlemmene har fått tilbud om 272 flere boliger med slike modeller i løpet av kvartalet.

– Etter at vi trappet opp tilbudet av boligkjøpsmodeller i slutten av februar, ser vi økende interessene for Bostart og Deleie. Vi tror disse modellene dekker et viktig behov i markedet, sier Siraj.