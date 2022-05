Meglerhus senker kursmål på Kongsberg Gruppen

ABG Sundal Collier senker sitt kursmål på Kongsberg Gruppen til 350 kroner pr. aksje fra tidligere 400 kroner. Meglerhuset gjentar hold-anbefaling, ifølge TDN Direkt.

Pareto oppgraderer aksjen til kjøp og senker kursmålet til 375 kroner fra 400 kroner.

ABG peker på at Kongsberg leverte svakere inntjening enn ventet i første kvartal, for første gang siden tredje kvartal 2018, og at forsyningskjedeproblemene for første gang påvirket selskapets leveranser.

Pareto skriver at tirsdagens kursfall var overdrevet, og omtaler det som en kjøpsmulighet.

Kongsberg Gruppen ble tirsdagens taper etter et fall på 18,9 prosent til 321,80 kroner.