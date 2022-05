Cathie Woods Ark Innovation på laveste nivå siden 2020

Kollapsen i kryptobørsen Coinbase har medført at forvalter Cathie Woods ARK Innovation faller 8,86 prosent til 37,55 dollar onsdag kveld. Ark Innovation er allerede ned 60,1 prosent i år og dagens fall gjør at fondet nærmer seg corona-bunnen i 2020.

Coinbase, som står for 7 prosent av fondet sin beholdning, faller over 26,35 prosent onsdag kveld etter at regnskapet for årets første kvartal ble offentliggjort. Fasiten var at inntektene hadde stupt 27 prosent fra samme periode i fjor. Underskuddet på 1,98 dollar pr. aksje skuffet også analytikere som forventet resultat med positivt fortegn.

Det hjelper heller ikke at krakket i kryptomarkedet fortsetter. Bitcoin handles i skrivende til 30.155 dollar, mens XRP og etherum handles til henholdsvis 0,42 og 2.204,77 pr.coin.

Fortsetter nedturen

2021 var et tøft år for Wood der Ark-fondet falt hele 24 prosent. Sammenlignet med S&P 500s opptur på over 20 prosent var det en enorm nedtur fra 2020s oppgang på hele 176 prosent. Aksjer som Teladoc Health, Zoom Video og Exact Sciences bidro sterkt til nedgangen.

Wood lar seg imidlertid ikke skremme av nedturene og har spådd en firedobling av fondet innen 2025.