Milliarddryss på aksjonærene

Equinor melder i en børsmelding onsdag at det vil dele ut et ekstraordinært utbytte for fjerde kvartal i 2021 på 0,2 dollar per aksje og et ekstraordinært utbytte på 0,2 dollar per aksje til – totalt 0,4 dollar aksjen.

I tillegg setter det nå i gang andre runde av tilbakekjøpsprogrammet for i år og denne gang skal det kjøpes aksjer for rundt 1,33 milliarder dollar i perioden 16. mai til 26. juli. Av dette vil rundt 440 millioner dollar bli brukt på aksjekjøp i markedet, mens resten blir kjøpt av den norske stat som er største eier.