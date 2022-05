Tungt fall på Wall Street etter inflasjonstall

– Energimarkedets utvikling de siste månedene, og særlig i Europa, har nok en gang vist den viktige rollen fornybar energi spiller i utviklingen av energisikkerhet. I tillegg bidrar det til å redusere utslipp, sier administrerende direktør Fatih Birol i IEA.

Bevegelser

Det var sur stemning blant de store teknologiaksjene på Wall Street der Facebook, Amazon, Apple, Netflix og Alphabet (morselskap til Google), også kjent som FAANG-aksjene falt kraftig.

Facebook falt 4,63 prosent til 188,50.

Amazon falt 3,35 prosent til 2.104,23.

Apple falt 5,34 prosent til 145,24.

Netflix falt 6,46 prosent til 166,18.

Google falt 0,83 prosent til 2,268.87.

Verditapet i Apple førte til at det saudi-arabiske oljeselskapet Saudi Aramco passerer Apple i markedsverdi onsdag kveld, og er med det verdens største selskap.

Blant de andre tungvekterne på New York-børsen falt Nvidia og Tesla henholdsvis 5,7 og 8,5 prosent.

Disney la frem kvartalstallene for sitt skattemessige andrekvartal i 2022 etter at børsen stengte onsdag. Aksjen stiger 4,5 prosent i etterhandelen etter at det la frem en økning på 7,7 millioner i antall abonnenter i dets strømmetjeneste mot forventningen til tallknuserne på 5 millioner.

Kryptobørsen Coinbase fortsatte nedturen etter at det rapporterte om stupende inntekter og økt underskudd. Aksjen falt 26,4 prosent. Det var også bred nedgang blant kryptovalutaer, og ved stengetid på Wall Street var Bitcoin ned 4,82 prosent til 29.504,10. Ethereum falt 9,40 prosent til 2,123.78.

Kollapsen i kryptobørsen Coinbase bidro til at Cathie Woods fond ARK Innovation ETF falt 10,1 prosent. Ark Innovation var allerede ned over 60 prosent i år, og dagens fall gjør at fondet nærmer seg corona-bunnen i 2020.

Det svenske tobakkselskapet Swedish Match steg 8,95 prosent i dag på Stockholm-børsen etter det ble kjent at verdens største tobakkselskap ønsket å kjøpe selskapet. Budet verdsatte Swedish Match til 161,2 milliarder svenske kroner, og utgjør en premie på 39,4 prosent over Swedish Match-aksjens sluttkurs på 76,06 kroner mandag denne uken.

Spillutviklingsselskapet Electronic Arts har i nesten 30 år produsert fotballspillet FIFA. Tirsdag ble det kjent at selskapet ikke fikk fornyet lisensavtalen om spillet. Aksjen steg 8 prosent.