Imponerte med over 130 mill. abonnenter

Disney la frem kvartalstallene for sitt skattemessige andrekvartal i 2022 etter at børsen stengte onsdag. Aksjen stiger 4,5 prosent i etterhandelen etter at det la frem en økning på 7,7 millioner i antall abonnenter i dets strømmetjeneste mot forventningen til tallknuserne på 5 millioner.

Resultatet kommer kun få uker etter at selskapets største rival, Netflix, rapporterte om et tap på 200.000 abonnenter i sin seneste kvartalsrapport. Wall Street var da nådeløse og sendte aksjen ned 35 prosent samme dag.

Gjenåpning doblet omsetningen

Disneys viktigste inntekt er omsetningen som kommer fra parkvirksomheten. Selskapet har gjenåpnet de fleste parkene, men de internasjonale gjestene har enda ikke returnert. Videre melder selskapet om at deres nye attraksjoner som «Star Wars Galactic Starcruisers» også har vært viktige bidragsytere til den økte omsetningen.

Til tross for manglende besøk av internasjonale gjester, doblet omsetningen fra parkvirksomheten seg til 6,7 milliarder dollar i kvartalet.

Selskapet rapporterte også at det hadde totale inntekter på 19,25 milliarder dollar, noe som resulterte i en inntjening på 1,08 dollar pr. aksje.

Disney sin aksje har falt over 30 prosent siden januar og mer enn 40 prosent siden samme periode i fjor.