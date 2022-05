Pilene peker opp rundt lunsjtider på Wall Street etter en uke med solid nedgang. Dow Jones stiger 1,07 prosent til 32.073,55, mens S&P 500 2,15 prosent til 4.014,62. Nasdaq er dagens soleklare vinner med etter en stigning på 3,63 prosent til 11.780,11.

Til tross for oppgang, befinner fremdeles indeksene seg i negativt territorium for uken. Dow Jones er ned 1,62 prosent, mens S&P 500 og Nasdaq har falt henholdsvis 1,38 og 0,89 prosent denne uken.

Bevegelser

Det er stort sett god stemning blant de største teknologiaksjene på Wall Street. Facebook-eier Meta, Amazon, Apple, Netflix og Alphabet (morselskap til Google), også kjent som FAANG-aksjene stiger kraftig:

Facebook stiger 3,91 prosent til 198,71.

Amazon stiger 4,39 prosent til 2.232,50.

Apple stiger 3,03 prosent til 146,88.

Netflix stiger 5,20 prosent til 183,38.

Alphabet stiger 3,68 prosent til 2.339,85

Blant de andre tungvekterne på Nasdaq-indeksen stiger også Nvidia og Tesla henholdsvis 9,70 og 6,62 prosent.

Twitter faller derimot 9,25 prosent i dag etter at Elon Musk skrev i et Twitter-innlegg at oppkjøpet er satt på vent. Musk avventer detaljer som støtter beregninger om at spam/falske konti representerer mindre enn 5 prosent av brukerne, slik Twitter selv meddelte markedet i starten av mai.

På Dow Jones-indeksen handles Boeing opp 0,93 prosent, mens American Express og Nike stiger med henholdsvis 3,59 og 4,11 prosent.

Det er også en bedre dag for Cathie Woods Ark Innovation som stiger 12,22 prosent, etter en nedgang på over 8 prosent onsdag kveld etter kollapsen i Coinbase. Ark Innovation er ned nesten 60 prosent så langt i år.