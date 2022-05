I Japan faller Nikkei 1,9 prosent, mens den bredere Topix-indeksen er ned 1,4 prosent.

Shanghai Composite i Kina faller 0,1 prosent, Hang Seng i Hongkong er ned 2,3 prosent, mens Kospi i Sør-Korea faller 1,2 prosent.

I India faller Sensex 2 prosent, S&P/ASX 200-indeksen er ned 1,7 prosent, og Straits Times i Singapore faller 0,4 prosent.

Den kinesiske tech-giganten Tencent stuper 6,6 prosent etter et særs skuffende kvartal der inntjeningen ble halvert. Alibaba faller også 6,6 prosent, mens Meituan er ned 4,1 prosent. Tech-indeksen i Hang Seng er ned 3,9 prosent.

Japansk eksport steg 12,5 prosent i april sammenlignet med fjoråret. Det var lavere enn ventede 13,8 prosent, ifølge Reuters.

Veiskille

Markedene står nå ved et veiskille, ifølge Mark Konyn i AIA.

– På den ene siden er investorene urolige for om inflasjonen kommer til å skade inntjeningen og endre prisingen i markedet. Det er åpenbart skadelig for investorene. Men på den andre siden er de like urolige for vekstmulighetene, sier han til CNBC.



Han peker på at både Target og Walmart nedjusterte guidingen som viser at marginene er under press.

Nedgradert

Goldman Sachs har nedjustert estimatene for BNP-vekst i Kina i 2022 til 4 prosent fra 4,5 prosent, ifølge TDN Direkt. Det kommer som resultat av de seneste nedstengingene i forbindelse med nye coronautbrudd.

«Selv denne lavere vekstprognosen bygger på antakelsen om at covid-situasjonen forblir under kontroll fremover, eiendomsmarkedet forbedrer seg herfra, og betydelig finanspolitisk støtte i de kommende månedene», skriver Goldman Sachs.

Shanghai oppnådde onsdag fjerde dag på rad uten noen nye infeksjoner utenfor de mest nedstengte områdene, men myndighetene opphever ikke sperringen umiddelbart, og letter heller gradvis på restriksjonene frem til 1. juni.

Ifølge Reuters er konsensus blant økonomer og analytikere at Kinas offisielle vekstmål for 2022 på rundt 5,5 prosent ser ut til å bli vanskeligere og vanskeligere å oppnå.