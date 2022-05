Handelsbanken: – En brutal dag i aksjemarkedet

Onsdagens børsfall i USA var den kraftigste nedgangen på nærmere to år. Det endte med at Nasdaq falt 4,7 prosent mens S&P 500 og Dow Jones gikk ned henholdsvis 4 prosent og 3,6 prosent.

«Brutalt», skriver sjeføkonom Marius Gonsholt Hov i en rapport fra Handelsbanken.

Han mener onsdagens børsras må ses i sammenheng med svake rapporter fra de amerikanske konsumgigantene. Investorene frykter den høye inflasjonen spiser av marginene og demper etterspørselen fra forbrukerne.

I løpet av handelsdagen presenterte Target skuffende kvartalstall, noe som endte med at aksjen stupte 25 prosent.

DNB Markets skriver i en oppdatering at børsfallet i USA skyldes sentralbanksjefens klare budskap på tirsdag om at renten vil bli hevet inntil inflasjonen kommer ned på en «klar og overbevisende måte».

Nye makrotall

Torsdag offentliggjøre en ny oppdatering på ukentlige nye dagpengesøkere. Handelsbanken forventer fortsatt lave nivåer – et uttrykk for et sterkt arbeidsmarked. I tillegg kommer det en oppdateringen på den regionale industriindeksen fra Philadelphia Fed.

«Men vi skal kanskje følge litt ekstra med på aktivitetstallene fra boligmarkedet, gitt bakteppet hvor utlånsrentene har trukket markert opp. Tidligere denne uken så vi et overraskende stort fall i boligbyggersentimentet (NAHB) i mai, og i går fikk vi tall for igangsetting og nye byggetillatelser, som viste noe videre nedgang», skriver Gonsholt Hov.

Røde futures

Futures indikerer at det går mot en rød start på New York-børsen. Ifølge Business Insider ligger det an til at Dow Jones vil åpne ned 0,8 prosent, at S&P 500 vil falle 0,9 prosent og at Nasdaq starter dagen med en nedgang på 1,2 prosent.

Den tiårige amerikanske statsobligasjonsrenten er på 2,85 prosent mens VIX-indeksen, også kalt fryktindeksen, stiger 22,7 prosent til 32,03.