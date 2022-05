Den globale klesgiganten Hennes & Mauritz må tilbakebetale 36 millioner dollar – 348 millioner norske kroner etter at de ulovlig holdt tilbake ubrukte gavekort, i følge Reuters.

Delstaten New York mener at H&M har tilbakeholdt over 18,4 millioner dollar fra ubrukte gavekort siden 2008. Gavekortene skulle i stedet vært overført til et spesialfond med tilknytning til delstaten.

Nulltoleranse

– Vi har nulltoleranse for selskaper som ikke følger loven og fyller lommene deres med penger som tilhører hardtarbeidende mennesker, sier riksadvokaten Letitia James i en uttalelse torsdag kveld, og fortsetter:

– Å bryte loven er verken trendy eller tolererbart.

Videre skal selskapet også gjentatte ganger ha løyet om de manglende overføring, og skylder nå på at det var et Ohio-basert som hadde ansvar for gavekortvirksomheten.

H&M har verken erkjent eller motbevist påstandene i forbindelse med avtalen om å betale penger til staten.