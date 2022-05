De seneste dagene på Wall Street har vært preget av usikkerhet tilknyttet kommende rentehevinger og inflasjonstall. Torsdag var ingen unntak, og alle indeksene endte i rødt.

– Det viktigste nå er at investorer forbereder seg på økt volatilitet, sier adm.direktør Greg Bassuk i AXS Investments til CNBC, og fortsetter:

– Vi tror volatilitet vil være et narrativ for andre kvartal og, ærlig talt, for resten av året.

Slik gikk det med indeksene på Wall Street:

Industriindeksen Dow Jones endte ned 0,75 prosent til 31.253,26.

Den brede S&P 500-indeksen falt 0,59 prosent til 3.900,72.

Teknologiindeksen Nasdaq falt 0,26 prosent til 11.388,50.

Voltatilitetsindeksen VIX falt med 5,52 prosent til 29,25, mens den tiårige statsobligasjonsrenten falt til 2,851 prosent.

Bevegelser

Teknologigigantene på Nasdaq gikk derimot i forskjellig retning, der Netflix steg mest:

Netflix steg 3,55 prosent til 183,48

Apple falt 2,46 prosent til 137,35.

Facebook-eier Meta falt 0,49 prosent til 191,29.

Google-eier Alphabet falt 1,35 prosent til 2.207,68.

Amazon steg 0,19 prosent til 2.146,38.

Nettverksprodusenten Cisco Systems falt 13,7 prosent etter at det la frem sine tall for årets første kvartal. Kvartalets salg og varslingen om dempet salgsvekst i inneværende kvartal som følge av nedstengningen i Kina ble ikke godt mottatt av Wall Street.

Sportsmerket Under Armour ble også sendt ned 12 prosent etter at det annonserte at selskapets svenske konsernsjef Patrik Frisk fratrer stillingen etter to år.

Olje

Ved stengetid på Wall Street var oljeprisen (brent spot) opp 1,90 prosent til 111,20 dollar. WTI-crude steg også 2,28 prosent til 112,09 dollar pr. fat.

Krypto

Den siste tidens voldsomme nedsalg i kryptomarkedet snudde også torsdag, og ved stengetid på Wall Street var Bitcoin opp 4,76 prosent til 30.025,70. Ethereum steg 4,76 prosent til 2.003,04.