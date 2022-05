Det går mot en solid oppgang på New York-børsen

Futures indikerer at det går mot en positiv start på New York-børsen. Ifølge Business Insider ligger det an til at Dow Jones vil åpne opp 0,9 prosent, at S&P 500 vil stige 1,1 prosent og at Nasdaq starter dagen med en oppgang på 1,5 prosent.

Den tiårige amerikanske statsobligasjonsrenten er på 2,87 prosent mens VIX-indeksen, også kalt fryktindeksen, faller 7,6 prosent til 28,62.

Inflasjon/Fed

Hvorvidt markedsuroen vil fortsette fremover, avhenger ifølge seniorøkonom Knut A. Magnussen i DNB Markets i stor grad av hvordan det går med inflasjonen og den økonomiske veksten i USA.

«Bakteppet er en inflasjon langt over inflasjonsmålene i mange land, og oppgangen er stort sett bredt basert, noe som gjør at sentralbankene vanskelig kan “se gjennom” den. Samtidig hersker det stor usikkerhet rundt hvor mye økonomiene tåler av renteoppgang», skriver Magnussen i en oppdatering.

Kina

Kinas sentralbank har fredag holdt sin 1-årige referanseutlånsrente uendret på 3,7 prosent, mens den 5-årige «loan prime rate» (LPR) ble kuttet med 15 basispunkter i det andre kuttet i år. Senior Kina-økonom Julian Evans-Pritchard i Capital Economics opplyser ifølge CNBC at kuttet er det største noensinne, og at det er rettet mot å støtte etterspørselen etter boliger.