Analytiker tror på «sjokkerende børsrally»

Teknisk analytiker Tom DeMark, DeMark Analytics, varslet om bunnen i aksjemarkedet i 2020. Nå tror at aksjemarkedet kan være i ferd med å snu opp igjen snart.

Han vil imidlertid, ifølge Marketwatch, se en nedtur til, og at S&P 500 slutter under 3.863, før et «sjokkerende rally» vil løfte indeksen til mellom 4.400 og 4.500 (4.452 - 61,8% retracement)

Han legger også til at 10-års renten i USA vil sette en topp til før den snur ned, og at oljeprisen vil gjøre det samme før den snart snur ned.

«Bear market» snart?

S&P 500 er i ferd med å falle ned i et såkalt «bear market», som etter definisjonen inntreffer når en aksje har falt 20 prosent fra toppen. Etter torsdagens handel var nedgangen på 18,7 prosent, og på slutt under 3.837,25 vil indeksen være ned 20 prosent, ifølge Dow Jones Market Data.

Dow Jones hadde for øvrig falt 15,1 prosent fra toppen 4. januar. Slutt under 29.439,72 vil sende den indeksen ned i et «bear market».

61 prosent har falt 20 prosent

61 prosent av aksjene i S&P 500 har allerede falt 20 prosent eller mer, men dette har altså ikke avspeilet seg i indeksene enda, ifølge Marketwatch. Et «bear market» vil for øvrig være over når oppgangen fra bunnen er på 20 prosent.

S&P 500 har vært i denne tilstanden 17 ganger siden 2. verdenskrig, og i snitt har det vart i ett år, ifølge sjefstrateg Ryan Detrick i LPL Financial. Den gjennomsnittlige nedgangen har vært på nær 30 prosent.

Lange og korte

Det lengste «bear market» var på 30,5 måneder, fra 24. mars 2000 til 9. oktober 2002. To andre har vart i mer enn 20 måneder, mens det 11 ganger har vart i mer enn 11 måneder. Åtte ganger har det vart i mindre enn åtte måneder.

Det korteste varte i 1,1 måneder, fra 19. februar 2020 til 23. mars 2020 (regnes tilbake fra den datoen fallet startet).