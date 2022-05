S&P 500 nærmer seg «bear» –så lenge varer det

Da Wall Street stengte torsdag var den brede S&P 500-indeksen ned 18,7 prosent siden siste toppnotering på 3.900.97 poeng ved stengetid 3. januar i år. Dow Jones Industrial Average er like bak, med et fall på 15,1 prosent siden stengerekorden satt 4. januar.

Tradisjonelt anses et marked for å være «bear» når det har falt 20 prosent fra siste topp, markedet anses som gjeninnhentet når det igjen har steget 20 prosent fra bunnen.

– Vi er tilnærmet der allerede, det har bare ikke gitt seg utslag i den brede indeksen ennå, sier Mike Mullaney, direktør for global markedsanalyse i Boston Partners til MarketWatch.

Han påpeker at 61 prosent av enkeltselskapene i S&P 500-indeksen allerede har falt over 20 prosent de seneste ukene.

Dersom den S&P 500 skulle falle inn i «bear»-territoriet, slik det har gjort hele 17 ganger siden andre verdenskrig, sier sjefstrateg Ryan Detrick LPL Financial til MarketWatch at indeksen har for vane å falle ytterligere, og nedturen har generelt var et års tid.

Han trekker også frem følgende historiske milepæler for S&P 500: