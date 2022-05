Helomvending på Wall Street

To av de tre ledende indeksene på Wall Street endte uken i pluss. Etter en nedgang på over 2,5 prosent befant S&P 500 seg i et «bear-marked» rundt lunsjtider, men hentet seg inn til pluss i løpet av de seneste handelsminuttene.

Dow Jones steg 0,02 prosent til 31.260,58.

S&P 500 falt 0,01 prosent til 3.901,40.

Nasdaq ble dagens taper etter en nedgang på 0,30 prosent til 11.354,62.

VIX steg 1,12 prosent til 29,68, mens den tiårige statsobligasjonsrenten falt til 2,788 prosent.

– Denne ukens nedgang virker som at markedet har startet å anerkjenne at inntjeningsveksten og S&P 500s lønnsomhet kan være i fare ettersom inflasjonen vil fortsette å øke gjennom året, sier porteføljesjef David Wagner i Aptus Capital Advisors til CNBC.

Bevegelser

De største teknologiaksjene trosset derimot fallet på Nasdaq. Facebook-eier Meta, Amazon, Apple, Netflix og Alphabet (morselskap til Google), også kjent som FAANG-aksjene steg intradag:

Facebook steg 1,18 prosent til 193,54.

Amazon steg 0,25 prosent til 2.151,82.

Apple steg 0,17 prosent til 137,59.

Netflix steg 1,56 prosent til 186,35.

Alphabet falt 1,34 prosent til 2.178,16.

Blant de andre tungvekterne på Nasdaq-indeksen er Tesla ned 6,42 prosent etter at Elon Musk ble anklaget for blotting. Elon Musk har derimot avvist påstandene, og skriver at saken har mange flere sider enn det som kommer fram i nettstedets sak.

Videre kaller han saken for en «politisk motivert drittpakke».

Blant andre enkeltbevegelser stupte lavprisvarehuset Ross Stores 22,5 prosent etter å ha rapportert tall for årets første kvartal. Ross Stores oppfylte ikke forventningene til analytikerne og reduserte i samme slengen også helårsprognosen for salg, i likhet med sektorkollegaene Walmart og Target.

Olje

Ved stengetid på Wall Street var oljeprisen (brent spot) opp 1,48 prosent til 112,97 dollar. WTI-crude steg også 0,81 prosent til 110,72 dollar pr. fat.

Krypto

Den siste tidens voldsomme nedgang i kryptomarkedet fortsatte fredag, og ved stengetid på Wall Street var Bitcoin ned 3,39 prosent til 29,254.2. Ethereum falt 2,42 prosent til 1.967,88.