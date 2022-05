Skatteetaten tar pant i Kygos gigantvilla

Kyrre Gørvell-Dahll, bedre kjent som Kygo, har blitt verdenskjent for tropisk housemusikk. I 2018 kjøpte artisten en herskapelige villaen på Hopsneset ved Paradis i Bergen til hele 41 millioner kroner.

Nå er Gørvell-Dahll saksøkt av Skatteetaten som krever over 15 millioner kroner av artisten. Skatteetaten har tatt pant i Bergen-villaen for det ubetalte skattekravet. Det viser et oppdatert pantedokument for huset, ifølge DN.

Ifølge Skatteetaten har ikke Kygo betalt inn det han skylder i skatt og de har nå tatt pant i Kygos bolig i Bergen.



Kygo sin villa i Bergen. Foto: Google Maps

– Det skyldes en misforståelse og forglemmelse fra vår side. Vår advokat har vært i kontakt med Skatteetaten og vi håper å få ordnet dette så snart som mulig, sier Gørvell-Dahlls stefar og talsperson Jan Magnus Bjordal til DN.