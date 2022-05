Joachim Nahem hadde 13 års erfaring fra FN-systemet. De to medgründerne Kristian R. Andersen og Maria Gjølberg hoppet av godt betalte jobber i hhv. Norges Bank og DNV for å bygge opp The Governance Group. Nå har de mer enn en tredel av de hundre største selskapene på Oslo Børs på kundelisten. – Målet er en milliard kroner i omsetning i 2026, sier Nahem, som også vet hvorfor gründerne lykkes. Det har med alder å gjøre: – Hadde jeg vært 25 ville jeg ikke fått det til. Ikke om jeg var 60 heller.