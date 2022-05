– Det er som å se på et flykrasj

Michael Burry, hedgefondforvalteren som er best kjent for å ha veddet – og vunnet – mot det amerikanske boligmarkedet under finanskrisen i 2008, stiller seg nok en gang kritisk til dagens marked.

Tidligere har Burry advart privatinvestorer om at meme-aksjer og kryptovalutaer kan ende i «alle markedskrakks mor».

Burry stiller seg særlig kritisk til Tesla, GameStop, Dogecoin og Robin Hood.

I en tweet fra tirsdag ettermiddag skriver Burry at dagens marked er som å se et flykrasj. Den kontrære forvalteren sine prediksjoner kan allerede være i gang med å utspille seg. S&P 500 og Nasdaq-indeksene har allerede falt henholdsvis 18,70 og 29,4 prosent så langt i år.

As I said about 2008, it is like watching a plane crash. It hurts, it is not fun, and I'm not smiling. — Cassandra B.C. (@michaeljburry) May 24, 2022