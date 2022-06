«Banken har ikke sjekket at det var nok aksjer tilgjengelig før kundene fikk shorte aksjer. Det har derfor vært stor risiko for at kunder har shortet aksjer uten dekning, noe som er forbudt. Finansinspektionen har konstatert et tilfelle av dette», skriver tilsynet.

«Allerede i 2018 ble Nordnet oppmerksom på mangler i sine rutiner for intradagshorting. Banken fortsatte likevel å tilby tjenesten uten å ta tak i disse manglene. Dette viser at banken ikke har opprettholdt og anvendt de rutinene som kreves for virksomheten», skriver tilsynet videre.

– Nordnet har tilbudt en mangelfull tjeneste som har risikert å bidra til mangler og problemer i verdipapirmarkedet. Særlig bemerkelsesverdig er det at banken tidligere har pekt på manglene ved tjenesten uten å ha iverksatt nødvendige tiltak. Denne typen handlinger risikerer å skade tilliten til et velfungerende marked, sier konstituert generaldirektør i Finansinspektionen, Susanna Grufman.

Slik shortselger du en aksje Short-salg innebærer at du låner aksjer du ikke eier og deretter selger dem.

Pengene fra salget plasseres i din meglerkonto og kan tjene rente, men du må også betale et honorar til meglerhuset, samt en rente på lånet av aksjer.

Short-posisjonen stenges ved at du kjøper tilbake aksjene og leverer dem til långiveren.

Som ved tradisjonelle aksjeinvesteringer, er gevinsten forskjellen mellom kjøps- og salgskursen, minus omkostninger.

Kunder som ønsker å selge short må først fylle ut særskilte shorthandel- og marginlånskjemaer, samt bestå en kunnskapstest.

Kontoen må dessuten ha tilstrekkelig kapital til å dekke eventuelle tap, og short-handel er kun tilgjengelig for aksje- og fondskontoer.

Vurderer å anke

– Vi har mottatt Finansinspektionens vedtak og vår foreløpige vurdering er at boten er altfor høy, sier Nordnet-sjef Lars-Åke Norling i en pressemelding onsdag.

Han slår fast at partene har ulike syn på sakens innhold når det gjelder hvordan regelverket for shortsalgtransaksjoner skal tolkes. Nordnet-sjefen mener også at man bør ha i bakhodet at dette var en enkelt etablert hendelse med udekket shortsalg, og at det skjedde på en bestemt dag da handel med Moment-aksjen var helt spesiell med blant annet feil prissetting og handelsstopp.

Videre understreker han at Nordnet rapporterte på eget initiativ til Finanstilsynet da de så behov for å gjennomgå prosesser i forhold til regelverket for shortsalg, og umiddelbart etter det gjennomførte forbedringer slik at det ikke skal være tvil om at shortsalgtjenesten er helt i tråd med gjeldende regelverk.

– Det er ingen forsettlig handling eller forsøk på å skjule noen omstendigheter fra vår side i denne saken, og ingen kunder har blitt skadet. Vi har samarbeidet aktivt med Finansinspektionen gjennom hele saken og gitt dem den informasjonen som er etterspurt.

– Mitt syn er at Finansinspektionen ikke har tatt hensyn til disse forholdene i sitt vedtak, og at overtredelsesgebyret vi har fått ikke er på nivå med hendelsen som har inntruffet. Nå må vi vurdere situasjonen og vurdere alternativene våre. Det er ikke usannsynlig at vi kommer til å anke vedtaket, sier Norling videre.