Nedgangen fortsetter på Wall Street

I går åpnet markedene med bred nedgang og kraftig tech-fall. Handelen på New York-børsen onsdag starter med fall for alle de toneangivende indeksene S&P 500, Nasdaq og Dow Jones.

Etter få minutters handel ser det slik ut på Wall Street:

S&P 500 er ned 0,3 prosent til 3.930 poeng.

Dow Jones er ned 0,4 prosent til 31.789 poeng.

Nasdaq er ned 0,2 prosent til 11.238 poeng.

Forøvrig er fryktindeksen – VIX – opp 2,2 prosent til 30,09. Og renten på tiårige amerikanske statsobligasjoner faller til 2,722 prosent.

Investorer er bekymret for at veksten kan avta dramatisk under en strammere pengepolitikk. Krigen i Ukraina og kinesiske nedstengninger bidrar også til å forverre utsiktene, ifølge Bloomberg. Lavere amerikanske renteforventninger har også sendt redde investorer til andre valutaer.

– Vårt hovedscenario er fortsatt at en resesjon kan unngås og at geopolitisk risiko vil avta i løpet av året, samt at vi tror at aksjer vil stige. Markedsfallet den seneste tiden viser viktigheten av å være selektiv og vurdere strategier som reduserer volatiliteten, sier investeringssjef Mark Haefele i UBS Global Wealth Management, ifølge nyhetsbyrået.

Enkeltaksjer

Blant aksjer som trekker opp onsdag er Lyft, som stiger 1,6 prosent til tross for at selskapet varslet at de må stramme inn budsjettet og redusere nyansettelser. Nylig måtte Lyfts rival Uber ta de samme grepene. Lyft-aksjen er ned 60 prosent så langt i år.

Urban Outfitters er også opp 2,4 prosent til tross for svake tall i første kvartal. Intuit stiger også 2,3 prosent etter å ha levert bedre enn forventet første kvartal.

Nordstrom faller imidlertid 1,4 prosent, selv om selskapet oppjusterte omsetnings- og resultatsguidingen for året.

Dick's Sporting Goods faller 7 prosent, etter at selskapet kuttet i utsiktene for året grunnet økende inflasjon og utfordringer i forsyningskjeden.