Handelen på New York-børsen torsdag startet i pluss for alle de toneangivende indeksene S&P 500, Nasdaq og Dow Jones.

I 19-tiden ser det slik ut på Wall Street:

S&P 500 er opp 2,3 prosent til 4.069 poeng.

Dow Jones er opp 1,9 prosent til 32.719 poeng.

Nasdaq er opp 3 prosent til 11.779 poeng.

Fall for amerikansk økonomi

Nye estimater for USAs økonomi viser at bruttonasjonalprodukt i første kvartal krympet med 1,5 prosent, noe som var verre enn forventet.

210.000 amerikanere søkte om ledighetstrygd for første gang i forrige uke. Ifølge Trading Economics var det ventet et tall på 215.000.

Macy’s hevet sine helårsprognoser torsdag, etter å ha rapportert om salg og inntjeningstall som toppet Wall Streets prognoser for første kvartal. Aksjen er opp 17,5 prosent så langt.

Apple-aksjen stiger 2,6 prosent etter at selskapet torsdag røpet at de planlegger å øke lønnen for både butikk- og kontoransatte i år. Teknologigiganter som Microsoft og Google-eier Alphabet har tidligere kunngjort det samme. Årsaken er at det er hard konkurranse for å holde på talenter i et historisk stramt amerikansk arbeidsmarked.

Twitter stiger 5,4 prosent etter nyheten om at Elon Musk vil bruke mer av sin egen formue for å finansiere hans overtakelsesavtale på 44 milliarder dollar for selskapet.

Netthandelsgiganten Alibaba faller 1,5 prosent til tross for å ha rapportert om kvartalsinntekter som slo analytikernes forventninger.