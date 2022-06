Oljeprisen nærmer seg 120 dollar

Oljeprisen (brent spot) stiger 1,05 prosent fredag til 119,05 dollar pr. fat. Samtidig stiger WTI-oljen 0,89 prosent til 114,88.

For tiden jobber EU tett med å få på plass sanksjoner mot russisk olje, men alle medlemslandene er langt fra enige om et forbud. Ifølge Bloomberg som viser til kilder med kjennskap til saken, fortsetter Ungarn å blokkere EUs sanksjonsforslag.

Ungarns omstridte statsminister Viktor Orban er en av Putins få støttespillere i Europa.

– Vi tror at en skarp kontraksjon i russisk oljeeksport kan trigge en 1980-stil oljekrise og dytte brent spot over 150 dollar pr. fat, skriver Bank of America i et notat til sine kunder.

Økt usikkerhet

De amerikanske råoljelagrene var ned 1,0 millioner fat i forrige uke til 419,8 millioner fat, viser statistikk fra Det amerikanske energidepartementets statistikkfløy, EIA.

På forhånd var det ventet at lagrene skulle være ned 0,7 millioner fat.

– Sommersesong i USA og høyere etterspørsel etter reise vil trolig hjelpe prisene opp. Med en tilbudsvekst som lagger etterspørselsvekst, vil trolig oljemarkedet fortsette å ha for lite tilbud. Derfor er vi positive til brent-prisen i den kommende tiden, sier analytiker Giovanni Staunovo i UBS.