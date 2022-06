Blandet for de norske aksjene på Wall Street

Det endte med sterk oppgang på New York-børsen fredag, etter at inflasjonstallene for april kom inn lavere enn i de foregående månedene. Slik gikk det med de norske selskapene på Wall Street:

Frontline ble den soleklare vinneren blant de norske aksjene på Wall Street. Aksjen steg 5,35 prosent til 11,43 dollar, mens den steg 6,08 prosent på Oslo Børs.

Equinor steg 0,75 prosent til 37,66 dollar. Til sammenligning falt aksjen 0,07 prosent på Oslo Børs.

Golden Ocean Group steg 0,38 prosent til 15,85 dollar, mens den falt 0,88 prosent på Oslo Børs.

Flex LNG falt 0,54 prosent på Wall Street, mot flat utvikling intradag på Oslo Børs.

Borr Drilling falt 1,95 prosent til 5,03 dollar, mens den til sammenligning steg 1,65 prosent på Oslo børs

Den norske batteriprodusenten FREYR steg 1,15 prosent til 8,76 dollar per aksje.