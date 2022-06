Frediksen-aksje stuper etter aksjekjøp

I kjølvannet av ny børsopptur i både USA og Asia, åpnet Oslo Børs opp mandag morgen, men har snudd ned utover dagen. Hovedindeksen står kl. 13.50 i 1.273,49, ned 0,24 prosent.

I rødt

Blant tungvekterne faller Frontline nå 8,4 prosent. Lørdag ble det kjent at det John Fredriksen-dominerte selskapet har sikret seg 2,95 prosent av Euronav.

Analytiker Lars Bastian Østereng i Arctic Securities sier til TDN Direkt at lørdagens melding er interessant på grunn av forskjellige årsaker. Han viser blant annet til at bytteforholdet i avtalen mellom Frontline og de ikke navngitte Euronav-aksjonærene ligger på 1,40 pr. Frontline aksje sammenlignet med 1,45 pr. aksje i fusjonsavtalen mellom Euronav og Frontline fra 7. april.

– Jeg vet jo naturlig nok ikke hvem som har solgt disse aksjene til Frontline, men det er noen som da tenker at dette er en veldig bra deal, sier han.

Analytikeren sier videre at kursutviklingen i Frontline har vært veldig sterk den siste uken etter at Frontline rapporterte førstekvartalstall, og at det ikke er utenkelig at noen kanskje sikrer litt gevinst i dag.

Ellers faller Golden Ocean 1,36 prosent til 144,70 kroner, mens Yara svekkes 0,45 prosent til 481,60 kroner.

Opptur

Oljeserviceanalytiker Bård Rosef har vært stålbull i måneder og år. Men nå drar han til mer enn noen gang med et kursmål på Subsea 7 på 150 kroner. Aksjen har gått fra 60 til nær 100 kroner siden krigsutbruddet i Ukraina.

Les resten av Dagens aksjetips her.

Analysesjef Lars-Daniel Westby i SpareBank 1 Markets har sendt ut en oversikt over sine favorittaksjer for juni. Nå satser han på en av børsens grønne oppkjøpskandidater.

Magnoras porteføljeselskap Helios selger to solparker til IPP Solgrid. Aksjen faller 0,5 prosent.

Også Astrocast stiger kraftig, og er nå opp 22,22 prosent til 11,00 kroner. Bakgrunnen er en kunngjøring om at de nå kjøper det nederlandske IoT-selskapet Hiber.

Pareto Securities høyner kursmålet på REC Silicon til 33 kroner pr. aksje, fra 30 kroner, og gjentar en kjøpsanbefaling.