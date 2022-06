Rekordhøy ordrebok gir kraftig oppgang for riggaksje

Oslo Børs stiger ved lunsjtider tirsdag. Klokken 14:15 står hovedindeksen i 1.285,98, opp 0,78 prosent.

Oljeprisen klatrer

Brent-oljen er ved lunsjtider tirsdag opp 1,55 prosent til 123,54 dollar fatet, mens WTI-oljen stiger 1,64 prosent til 118,78 dollar fatet.

Til sammenligning ble et fat Nordsjøolje omsatt for 120,05 dollar fatet ved børsslutt i Oslo mandag.

Senioranalytiker Ole-Rikard Hammer i Arctic Securities viser til at oljeprisoppgangen mandag og tirsdag kommer etter positive nyheter rund gjenåpning av kinesisk økonomi etter covid 19-nedstengninger, kombinert med at de første kinesiske makrotallene for mai var langt mindre negative enn fryktet, noe som han mener er den viktigste prisdriveren, ifølge TDN Direkt.

– Kinesisk oljeforbruk har falt om lag ti prosent siden Covid 19-utbruddet i Kina begynte i mars og hvis myndighetene nå har fått kontroll og økonomien er over det verste, så vil forbruket øke. Kina er verdens nest største oljekonsument og største importør, så det slår på markedsbalansen, sier han til TDN Direkt.

Equinor er opp 3,3 prosent til 363,30 kroner, mens Aker BP stiger 3,2 prosent til 408,30 kroner. Begge de to oljegigantene har nok en dag satt ny intradag all-time high, Equinor på 365,00 kroner og Aker BP på 410,40 kroner.

Russisk oljeforbud

EU ble sent mandag kveld enig om et forbud mot russisk oljeeksport til EU som dekker over to tredeler av oljeimporten fra Russland.

– Vi vil stoppe den russiske krigsmaskinen og finansieringen av deres militære kapasitet. I kveld har toppmøtet i EU blitt enig om en sjette sanksjonspakke som vil stoppe den russiske oljen, uttalte EU-president Charles Michel natt til tirsdag, ifølge NTB.