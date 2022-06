Futures indikerer at det går mot en rød start på New York-børsen. Ifølge Business Insider ligger det an til at Dow Jones og S&P 500 vil åpne ned 0,4 prosent og at Nasdaq starter dagen med en nedgang på 0,1 prosent.

Den tiårige amerikanske statsobligasjonsrenten er på 2,82 prosent mens VIX-indeksen, også kalt fryktindeksen, stiger 0,4 prosent til 27,60.

«Hauken Waller (Fed) har vært ute og argumentert for at Fed burde fortsette å øke renten med 50 punkter i slengen, helt til inflasjonen begynner å nærme seg inflasjonsmålet igjen. Dette er imidlertid ikke flertallsoppfatningen i Fed hvor de heller ser for seg doble renteøkninger i juni og juli, for deretter å kunne innta en mer fleksibel holdning senere utover høsten», skriver Handelsbanken i en oppdatering.

Økonomene forventer at Fed går over til å heve renten i mer normale steg, det vil si 25 punkter, fra september-møtet.

Mandag holdt New York-børsen stengt som følge av Memorial Day.