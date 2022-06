Futures indikerer at det går mot en rød start på New York-børsen. Ifølge Business Insider ligger det an til at Dow Jones vil åpne ned 0,2 prosent, at S&P 500 vil falle 0,3 prosent og at Nasdaq starter dagen med en nedgang på 0,6 prosent.

Den tiårige amerikanske statsobligasjonsrenten er på 2,92 prosent mens VIX-indeksen, også kalt fryktindeksen, stiger 1,8 prosent til 25,24.

«Skulle dagens jobbtall skuffe stort, vil usikkerheten blant investorene opprettholdes», skriver Roger Berntsen i en oppdatering fra Nordnet.

Handelsbanken beskriver den amerikanske arbeidsmarkedsrapporten (payrolls) for mai som en av fredagens viktigste økonomiske nyheter. I april var jobbveksten på 428.000, mens veksten for mai ventes å være på 325.000.

«Dersom lønnsveksten viser seg minst like sterk som forventet, samtidig som yrkesdeltagelsen holdes nede, kan det ytterligere øke forventningene om raskere renteoppgang fra Fed», skriver sjeføkonom Marius Gonsholt Hov i en rapport.

Tallene offentliggjøres klokken 14.30 norsk tid.