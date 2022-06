Norge med rekordhøy våpeneksport til Qatar

Den årlige eksportkontrollmeldingen fra Utenriksdepartementet ble lagt fram fredag.

Mer enn 100 norske bedrifter solgte våpen og militærutstyr til utlandet i fjor. Totalt ble det eksportert for 6,3 milliarder kroner, mot 6,7 milliarder kroner året i forveien.

I 2021 var den største økningen i eksporten til Qatar. Det ble solgt våpen og annet militærmateriell for over 924 millioner kroner. Changemaker reagerer sterkt på det rekordhøye nivået.

– Det er både dramatisk og provoserende å se at Norge tjener penger på å selge bomber, raketter, våpen og missiler til et grotesk diktatur som Qatar, sier leder Naja Amanda Lynge Møretrø.

– Legitimerer regimet

Hun viser til hvordan Norge gjentatte ganger har kritisert landet for brudd på menneskerettighetene i forbindelse med fotball-VM.

– Da er det hårreisende at vi håvet inn nesten en milliard kroner på å selge bomber, raketter og annet krigsmateriell til det samme landet i 2021, sier hun.

Changemaker mener våpensalg til diktaturer og autoritære regimer ikke er forenlig med rollen som fredsnasjon.

– Selv om vi har retningslinjer om at menneskerettighetene skal spille en rolle i vurderingen av norsk våpeneksport, så selger vi likevel våpen til et av verdens verste land på området. Over 6.500 gjestearbeidere har dødd i Qatar siden landet i 2010 ble tildelt fotball-VM i 2022, fram til 2019. Dette er Norge med på å legitimere når vi selger våpen til det samme regimet, sier Møretrø.

– Robust industri viktig

Da regjeringen først begynte å legge fram en årlig melding for Stortinget i 1997, var det 33 bedrifter som solgte våpen og militærutstyr til utlandet. Antallet har nå økt til 102 bedrifter.

Utenriksminister Anniken Huitfeldt (Ap) mener en robust forsvarsindustri er avgjørende for Norges forsvarsevne. Hun viser også til at det skaper arbeidsplasser over hele landet.

– Å levere varer og tjenester også internasjonalt sikrer at industrien fortsetter å være levedyktig og i front teknologisk, sier Huitfeldt.

Streng eksportkontroll er en ufravikelig forutsetning, understreker hun.

– Vi står i en tid som krever at vi er ekstra årvåkne overfor aktører som kan tenkes å utfordre våre sikkerhetsinteresser. Derfor blir arbeidet med eksportkontroll stadig viktigere, sier Huitfeldt.

Changemaker krever bedre dokumentasjon og strengere kontroll av hvor våpen og krigsmateriell havner. Regelverket for norsk våpeneksport må strammes inn slik at Norge ikke lenger bidrar til menneskerettighetsbrudd, mener organisasjonen.

Den samlede verdien av eksporten av forsvarsmateriell og annet i 2021 var om lag 8 milliarder kroner. Våpen, ammunisjon og annet militært materiell beløp seg til cirka 6,3 milliarder kroner.

Av dette utgjorde salg av våpen og ammunisjon (såkalt A-materiell) cirka 4,8 milliarder kroner og annet militært materiell (såkalt B-materiell) cirka 1,2 milliarder kroner.

NTB