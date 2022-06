Oslo Børs åpnet i grønt tirsdag, men har så falt i rødt. Klokken 14:45 står hovedindeksen i 1.265,27, ned 0,10 prosent.

Ny opptur

PGS steg fredag 17,6 prosent etter at Kepler Cheuvreux meldte at de vurderer aksjen som en kjøpskandidat. Tirsdag fortsetter aksjen opp ytterligere 7 prosent til 8,05kroner, og de siste tre månedene har den steget over 210 prosent.

Green Energy Group (tidligere Seabird Exploration) er foreløpig dagens vinner og stiger 15,5 prosent til 4,53 kroner etter å ha landet en ny kontrakt.

Nedturen fortsetter

SAS -aksjen faller 13,2 prosent til 0,65 kroner. Sveriges næringsminister Karl-Petter Thorwaldsson har gjorde det tirsdag morgen klart at det ikke kommer mer penger fra den svenske staten for å redde SAS. Det han derimot vil si ja til er en full konvertering av all gjelden SAS har til Sverige.

– Det er helt essensielt å hente in frisk kapital og å gjøre SAS konkurransedyktig, sier konsernsjef Anko Van der Werff til Finansavisen.

For en uke siden meldte SAS at de ønsker å hente inn 9,5 milliarder svenske kroner i fersk kapital, samt at det utføres en konvertering av 20 milliarder svenske kroner fra gjeld til egenkapital – gitt at kreditorene blir med.

Blant tungvekterne er også Tor Olav Trøims Borr Drilling ned 5,8 prosent til 58,44 kroner. Aksjen er imidlertid opp over 200 prosent hittil i år.

Scatec faller etter at DNB Markets analytiker, Helene Kvilhaug Brøndbo, barberer kursmålet og nedjusterer anbefalingen til selg. Energiaksjen er ned 5,5 prosent til 89,92 kroner.

– Jeg legger ikke til grunn mer vekst i selskapet enn det de kan finansiere med den likviditeten de har nå, sier Brøndbo.

Oljeprisen

Brent-oljen er klokken 14:45 tirsdag ned 0,18 prosent til 119,29 dollar fatet, mens WTI-oljen faller 0,18 prosent til 118,29 dollar fatet.

Til sammenligning ble et fat Nordsjøolje omsatt for 118,60 dollar fatet ved børsslutt i Oslo fredag.

Ifølge TDN Direkt mener analytikere at det er vanskelig å se betydelig nedside for oljeprisene de kommende månedene.

«Markedsbalansen vil fortsette å stramme seg til, mens svært sunne raffinerimarginer bør gi ytterligere støtte til oljeprisene. Det er også potensial for at raffinerimarginene styrkes ytterligere i løpet av de kommende månedene, når vi gå inn i en periode med sesongmessig periode med høyere etterspørsel kombinert med lave produktlagre», skriver ING-analytikere Warren Patterson og Wenyu Yao i en rapport tirsdag, ifølge nyhetsbyrået.

Equinor er opp 1,3 prosent, mens Aker BP er opp 0,2 prosent.