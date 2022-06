Futures indikerer at det går mot en rød start på New York-børsen. Ifølge Business Insider ligger det an til at Dow Jones vil åpne ned 0,3 prosent, at S&P 500 vil falle 0,4 prosent og at Nasdaq starter dagen med en nedgang på 0,5 prosent.

Den tiårige amerikanske statsobligasjonsrenten er på 3,02 prosent mens VIX-indeksen, også kalt fryktindeksen, stiger 2,7 prosent til 25,46.

«Prispresset i amerikansk økonomi er på det høyeste på over 40 år, noe som har tvunget sentralbanken til å endre sin rentestrategi dramatisk. Høyere renter er isolert sett, negativt for aksjemarkedet», skriver Roger Berntsen i en oppdatering fra Nordnet.

Sjeføkonom Elisabeth Holvik i SpareBank 1 tror tror rentene må økes mer enn det mange venter, og at det kan skape mer turbulens i aksjemarkedet fremover.

«Rentene skal raskt og mye opp!», er dommen fra SpareBank 1.

«Det finnes en enkel regel for å beregne hva som er riktig sentralbankrente, basert på historiske erfaringer. Denne enkle regelen sier at sentralbankrenten i USA i dag burde være mellom 8 prosent og 10 prosent – og ikke 0,75 prosent som den faktisk er», skriver Holvik i en ny rapport.

Tirsdag slippes følgende makrotall i USA: