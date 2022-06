Lanserer Europas svar på Nasdaq

Euronext har besluttet å sette opp en ny teknologi-indeks for å øke visibiliteten til de ledende selskapene i bransjen.

Den europeiske børsen ønsker at de største tek-gigantene som ASML, Just Eat, Tom Tom og Ubisoft skal komme under et nytt segment kalt «Euronext Tech Leaders». Lanseringen ventes å være i juli.

Norske selskaper som regnes som europeiske tek-ledere er blant annet Adevinta, Autostore, Volue, Scatec, Nykode og Kahoot.

Kriteriene for innpass på indeksen er at selskapet må ha en markedsverdi på over 300 millioner euro, samt et krav på minimumsvekst.

Selskaper med en markedsverdi på over 1 milliard euro har derimot ingen krav på vekst eller prestasjon på børs.

Europas Nasdaq?

– Vi prøver ikke å konkurrere med Nasdaq, sier adm. direktør Stephane Boujnah i Euronext, og fortsetter:

– Hva vi prøver å utvikle her er en fundamentalt annerledes tilnærming.

Euronext, som blant annet står for børsene i Oslo, Paris og Amsterdam, har over 700 børsnoterte tek-selskaper med en markedsverdi på over 1,5 billioner euro.

Av de 212 nye noteringene det seneste årene, har over halvparten kommet fra tek-sektoren.

Det er ikke første gang at europeiske børser har satt opp noe lignende. I 1997 ble Neuer Markt på Frankfurt-børsen satt opp som et svar på Nasdaq. Den kollapset derimot fem år senere etter dotcom-boblen.