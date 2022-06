Euronav kjøper ut partner av to skip

Euronav har blitt eneste eier av to FSO-skip etter å ha kjøpt ut joint-venture partner International Seaways, fremgår det av en børsmelding tirsdag kveld.

De to FSO-skipene ble kjøpt for totalt 300 millioner dollar. Dersom man justerer for arbeidskapital og gjeld, har Euronav betalt 140 millioner dollar i kontanter for skipene.

De flytende offshore-enhetene det dreier seg om heter FSO Africa og FSO Asia. De har blitt konvertert fra ULCC-status og har operert i Al-Shaheen feltet i Persia-bukten siden 2010. Den nåværende kontrakten for skipene med en kapasitet på 3 millioner fat løper til tredje kvartal av 2022.

Transaksjonen har blitt godkjent av North Oil Company, som er operatøren av Al Shaheen-feltet. Hovedaksjonærene i selskapet er Qatar Petroleum Oil & Gas og Total E&P Golfe Limited.