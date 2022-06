Forventer stagflasjon og rentekutt

Milliardær og grunnlegger av verdens største hedgefond, Ray Dalio, tror at stagflasjon - et scenario med lav vekst og høy inflasjon - vil komme. Han forventer også at smerten vil være så stor at sentralbankene må sette ned renten i 2024.

– Vi tror at verden befinner seg i et mer strammende modus som kan forårsake korreksjoner og bevegelser nedover i mange aktivaklasser, sier Ray Dalio til Australian Financial Review.



– Smerten av stagflasjon vil bli så stor at den tvinger sentralbankene til å slippe opp igjen, trolig i nærheten av neste presidentvalg i 2024.

Sentralbanken i USA har hevet renten to ganger i år, og ytterligere rentehevinger ligger i kortene for å temme inflasjonen som er på sitt høyeste nivå på 40 år.

Stagflasjon er mulig

– Det er den strukturelle inflasjonen som vil medføre stagflasjon, sier Dalio.

Dalio tok allerede opp inflasjon som et mulig scenario i fjor.

Han hevder også at den høye inflasjonen kan tilskrives kontinuerlig høy pengebruk av myndigheter og selskaper, med avtakende avkastning i begge tilfeller.

– Det kommer til å være en større andel utgifter enn inntekter. Det vil være underskudd. Det vil fortsette lenge, og av den grunn vil ikke fondet vårt sitte på kontanter eller obligasjoner, sier Dalio, og fortsetter:

– Det er eiendeler man skal sitte på under en kontraksjon og det er eiendeler man skal sitte på under en lettelse. I begge tilfeller, akkurat nå, vil vi ikke sitte på gjeldseiendeler. Vi favoriserer eiendeler som er hedget mot inflasjon.