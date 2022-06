Futures indikerer at det går mot en positiv start på New York-børsen. Ifølge Business Insider ligger det an til at Dow Jones og S&P 500 vil åpne opp 0,5 prosent og at Nasdaq starter dagen med en oppgang på 0,6 prosent.

Den tiårige amerikanske statsobligasjonsrenten er på 3,01 prosent mens VIX-indeksen, også kalt fryktindeksen, faller 0,5 prosent til 23,89.

UBS har, ifølge MarketWatch, oppgradert Tesla-aksjen til kjøp etter den siste tids kursfall. Aksjen stiger 3,5 prosent i torsdagens førhandel.

Roger Berntsen skriver i en oppdatering at investorene i all hovedsak venter på fredagens viktige inflasjonstall fra USA.

«I store deler av verden har inflasjonen steget til urovekkende høye nivåer, ikke minst i USA. Om sentralbankene, inkludert Fed, ikke klarer å dempe prispresset gjennom rentesettingen vil dette i neste omgang ramme veksten i økonomien, og dernest ledighetstallene», skriver Berntsen.

Den europeiske sentralbanken er også i fokus i torsdag, da det er ventet at den vil signalisere en snarlig rentehevning.