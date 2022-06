Handelsbanken: – Marerittdag for den amerikanske sentralbanken

Fredag ble det offentliggjort tall som viste at konsumprisindeksen i USA økte med 8,6 prosent på årsbasis i mai, hvilket var den høyeste noteringen siden 1981. Ifølge Bloomberg var det ventet en oppgang på 8,3 prosent. Eksklusiv mat- og energipriser (kjerneinflasjonen) var økningen på 1,0 prosent i mai sammenlignet med måneden før, mens prisene var opp 6,0 prosent på årsbasis.

«Marerittdag for den amerikanske sentralbanken», skriver Handelsbanken i en oppdatering.

Ifølge sjeføkonom Marius Gonsholt Hov og seniorøkonom Sara Midtgaard er det liten tvil om at den sterke prisveksten skaper stor frustrasjon blant de amerikanske forbrukerne. Konsumenttilliten (University of Michigan) falt nemlig til et historisk lavt nivå i juni, og blant husholdningene har nå forventningene til inflasjonen fremover tatt seg videre opp.

Renteoppgang

Renten på toårig amerikansk stat, som er følsom for endringer i forventningene til den amerikanske sentralbanken, var opp med så mye som 25 basispunkter på fredag.

«Rentene har fortsatt å trykke oppover i løpet av natten, og igjen er det særlig det kortere segmentet som har steget. Toåringen er nemlig videre opp med 10 basispunkter i løpet av natten, til høyeste nivå på 15 år», skriver Handelsbanken i mandagens rapport.

Hva sier Fed på onsdag?

Markedene venter nå spent på onsdagens rentebeskjed fra Fed. Ifølge økonomene har sentralbanken tydelig kommunisert at det blir en dobbel renteøkning, og dette er også konsensus blant analytikerne.

«Markedet ser imidlertid en ikke-triviell risiko for at det blir en heving på 75 punkter. Dette vil imidlertid være et brudd med guidingen fra Fed, som da også kan sette troverdigheten mer i spill», skriver Handelsbanken.

Gonsholt Hov tror Fed vil nøye seg med en dobbelheving denne gangen, slik det har vært kommunisert. Samtidig mener han det blir spennende å se hva sentralbanken sier om de videre renteplanene, sett i lys av at markedet har foretatt en solid reprising i kjølvannet av nøkkeltallene på fredag.

Børsfall

Fredag falt S&P 500 2,8 prosent, Dow Jones gikk ned 2,5 prosent mens Nasdaq falt 3,5 prosent. Uken har også startet med solide børsfall i Asia. Få minutter etter at handelen tok til på Oslo Børs faller hovedindeksen 1,7 prosent.