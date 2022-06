DNB Markets: – Resesjonsfrykten rår

Uken startet med kraftige fall på New York-børsen, hvor den teknologitunge Nasdaq-indeksen gikk ned 4,7 prosent mens S&P 500 og Dow Jones falt henholdsvis 3,9 prosent og 2,8 prosent.

Fed må bli mer aggressiv

«Etter å ha fått sove på nyhetene om de høye amerikanske inflasjonstallene over helgen, ser det ut til at flere konkluderte med at Fed må bli enda mer aggressiv for å få ned prisveksten», skriver makroøkonom Kelly Chen i en oppdatering fra DNB Markets.

Fredag ble det offentliggjort tall som viste at konsumprisindeksen i USA økte med 8,6 prosent på årsbasis i mai, hvilket var den høyeste noteringen siden 1981. Markedet ventet en oppgang på 8,3 prosent.

75 punkter?

Ifølge Bloombergs beregningsmodell prises det inn stor sannsynlighet for at Fed vil heve styringsrentene med 75 basispunkter både nå i juni og juli, før de trapper ned til 50 basispunkter i september.

«Pendelen skal i løpet av kort tid svinge fra å være superstimulerende, til å gå motsatt retning og stramme inn kraftig. Og med det øker også frykten for at sentralbanken ikke vil kunne klare å få til en myk landing for økonomien i denne prosessen, slik at vi heller får en periode med tydelig svakere vekst», skriver Chen.

Økt frykt

Tirsdag morgen er den tiårige amerikanske statsobligasjonsrenten på 3,29 prosent mens VIX-indeksen, også kalt fryktindeksen, stiger 22,6 prosent til 34,02.

«Rentene fortsatte oppover med voldsomt fart i går, og det over hele kurven. Volatilitetsindeksen VIX spratt også opp til over 30; et nivå som nettopp assosieres med markert frykt og uro», skriver Handelsbanken i en rapport.