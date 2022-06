Nervøst på Wall Street før tirsdagens handel tar til

Futures indikerer at det går mot en svakt positiv start på New York-børsen tirsdag. Ifølge Business Insider ligger det an til at Dow Jones vil åpne opp 0,1 prosent, at S&P 500 vil stige 0,3 prosent og at Nasdaq starter dagen med en oppgang på 0,6 prosent.

En bitcoin omsettes nå for 22,534 dollar, ned 6,4 prosent.

Uken startet med kraftige fall på New York-børsen, hvor den teknologitunge Nasdaq-indeksen gikk ned 4,7 prosent mens S&P 500 og Dow Jones falt henholdsvis 3,9 prosent og 2,8 prosent.

«Etter å ha fått sove på nyhetene om de høye amerikanske inflasjonstallene over helgen, ser det ut til at flere konkluderte med at Fed må bli enda mer aggressiv for å få ned prisveksten», skriver makroøkonom Kelly Chen i en oppdatering fra DNB Markets.

Den tiårige amerikanske statsobligasjonsrenten er på 3,30 prosent mens VIX-indeksen, også kalt fryktindeksen, stiger 21,4 prosent til 33,70.

«Rentene fortsatte oppover med voldsomt fart i går, og det over hele kurven. Volatilitetsindeksen VIX spratt også opp til over 30; et nivå som nettopp assosieres med markert frykt og uro», skriver Handelsbanken i en rapport.

Den amerikanske sentimentindeksen fra National Federation of Independent Business endte på 93,1 poeng i mai, ned fra 93,2 poeng i april.