DNB Markets: – Det vil ikke bli godt i mottatt i aksjemarkedet

Onsdagens rentemøte i den amerikanske sentralbanken beskrives av mange som det mest spennende på lenge, og noe som allerede har preget markedsbevegelsene mye de siste dagene. Den underliggende årsaken til at dagens møte er viktig er de overraskende høye inflasjonstallene fra USA som kom på fredag.

«Ikke bare viste de at totalinflasjonen ikke hadde nådd toppen likevel («peak inflation» som mange har gått og håpet på), men detaljene viste at det er lite som tyder på at inflasjonstakten er på vei til å avta fremover, i alle fall i den grad man har trodd», skriver analytiker Ingvild Borgen Gjerde i onsdagens rapport fra DNB Markets.

Selv etter store kursfall i det amerikanske aksjemarkedet, særlig innen vekst- og teknologiaksjer både der og her hjemme, så mener Trygve Hegnar det er for tidlig å bunnfiske skadeskutte vekstaksjer. Her forklarer han hvorfor. Klipp fra Økonominyhetene 13. juni 2022.

Trippel heving?

Det store spørsmålet er hvor bekymret Fed har blitt som følge av disse inflasjonstallene, og hvor mye de oppjusterer sine egne inflasjonsprognoser og renteforventninger. De siste dagene har det dannet seg en forventning om at sentralbanken kan gå for en «trippel renteheving», altså én stor renteheving på 0,75 prosentpoeng.

DNB Markets tror markedsutslagene i stor grad vil avhenge av hva Fed sier om inflasjonen og renteutsiktene fremover.

Kalddusj?

«Antyder de en høyere rentetopp kan renteforventningene, og dermed den viktige 10-årsrenten på amerikanske statsobligasjoner, stige enda mer. Det vil nok ikke bli tatt godt i mot i aksjemarkedet», skriver Borgen Gjerde.

Onsdag formiddag er den tiårige amerikanske statsobligasjonsrenten på 3,34 prosent.

«Usikkerhet knyttet til inflasjonsutsiktene vil riktignok vedvare, men en positiv ting i det hele er at usikkerheten unektelig reduseres jo mer Fed hever renten. Kraftig renteoppgang er ikke så galt at det ikke er godt for noe, med andre ord, og det får være trøsten dersom vi får en kalddusj fra Fed i kveld», skriver analytikeren.