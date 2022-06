Den legendariske shortselgeren og leder av hedgefondet Kynikos Associates Jim Chanos åpner opp om sitt markedssyn i en podcast med Bloomberg. Forvalteren som for alvor ble kjent gjennom å shorte Enron tidlig 2000-tallet er ingen optimist i dagens marked.

Chanos beskriver de siste årene som de mest utrolige i hans lange karriere.

– Dette er dot.com perioden på steroider, ifølge hedgefondforvalteren og viser til fenomener som SPAC og meme-aksjer i tillegg til skyhøye prisinger i markedet.

Under dotcom-boblen ble selskaper blåst opp i verdi, og kunne i noen tilfeller bli verdsatt opptil 5 milliarder dollar. Ifølge Chanos prises nå tilsvarende selskaper til 20, 30, 40 og i noen tilfeller 80 milliarder dollar.

–Det slo meg først hvor absurd det var i en periode da SPAC-er i gjennomsnitt hentet 3 milliarder dollar i cash, hver kveld. Dette var det samme som den totale spareraten i hele USA, fortsetter han overfor nyhetsbyrået Bloomberg.

SPAC Et skallselskap der hensikten er å hente kapital og børsnotere selskapet før det gjøres oppkjøp av ett eller flere selskaper til SPAC-en. Fordi selskapet allerede er børsnotert, unngår man å bruke tid på noteringsprosessen.

Har vært et svært populært redskap i USA det seneste året. For eksempel ble det norske batteriselskapet Freyr børsnotert i USA på denne måten, gjennom SPAC-en Alussa Energy.

Kan bli brutalt

Advarselen til Chanos kommer etter FED sin historiske renteheving på 75 basispunkter, og han mener investorene fortsatt ikke har tatt inn over seg hva dette kan bety for aksjemarkedet.

– Den ene tingen folk fortsatt ikke er forberedt på, er et høyere rentenivå over tid. Dette er noe som aldri har skjedd i mange av dagens investorers levetid, sa Chanos til Bloomberg.

Den respekterte forvalteren tror mange vil få det tøft med å tilpasse seg.

En av aksjene Kynikos tror vil lide av dette er Tesla. Forvalteren har shortet selskapet i en årrekke, og vært en svært uttalt kritiker av både Tesla og Elon Musk. De har nå put-opsjoner på selskapet, og vektlegger i intervjuet at Tesla er et bilfabrikant, men prises som et SaaS-selskap.

– Tesla er som Cisco var i 1999, investorene baserer seg på håp og drømmer.

Shorter radioaktive aksjer

På sikt er han allikevel optimistisk rundt det amerikanske aksjemarkedet, og han bruker shorting som et verktøy for å minimere risikoen i resten av porteføljen.

– Vi investerer på lang sikt i det brede aksjemarkedet, men er short en gruppe med aksjer som fremstår som «radioaktive», sa Chanos.