Stortinget har bedt regjeringen om å utrede hvordan markedet med samspill med staten raskt kan utvikle et landsdekkende nettverk av fyllestasjoner for hydrogen. Hynion svarer nå med en ny plan.

– Når Stortinget nå signaliserer at de ønsker å få en rask utvikling av en nasjonal hydrogen infrastruktur, er vi klare til å plukke opp ballen og få satt den i spill uttaler Ulf Hafseld, CEO i Hynion ifølge en børsmelding.

Planen «Vannlinjen» lanserer utviklingen for et nettverk av hydrogenstasjoner for å forsyne landbasert og maritim trafikk på kyststrekningen fra Oslo til Kristiansand. De foreslår at det i første omgang bygges ti anlegg langs kysten.

–Det er en stadig økende interesse for bruk av hydrogen til sjøs. Ved å kombinere hydrogenstasjoner slik at de kan forsyne både landbaserte kjøretøy så vel som båter, kan vi få en kostnadseffektiv innfasing av de første stasjonene, uttaler Ulf Hafseld i børsmeldingen.

Hynion stiger over 4 prosent på Oslo Børs.