Roger Berntsen: – Investorene frykter at verdensøkonomien skal stoppe opp

Onsdag kveld annonserte den amerikanske sentralbanken at renten settes opp med hele 75 basispunkter, til intervallet 1,50-1,75 prosent. Samtidig oppjusterte Fed inflasjonsprognosen for 2022 til 5,2 prosent, mot tidligere 4,3 prosent. Likevel steg Nasdaq-indeksen 2,5 prosent, mens S&P 500 og Dow Jones gikk opp henholdsvis 1,5 prosent og 1,0 prosent.

Torsdag var optimisme snudd til pessimisme, og Nasdaq-indeksen falt hele 4,1 prosent. S&P 500 gikk ned 3,3 prosent mens Dow Jones falt 2,4 prosent og endte under 30.000 poeng.

Økt frykt

«Verdens børser, inkludert de amerikanske, falt tungt torsdag. Investorene frykter at verdensøkonomien skal stoppe opp som en følge av galopperende priser og renter», skriver Roger Berntsen i en oppdatering fra Nordnet.

«Fed signaliserte under onsdagens rentemøte, en rentetopp på 3,4 prosent i løpet av de neste to årene, opp fra dagens 1,75 prosent. Den amerikanske sentralbanken håper og tror dette vil bidra til å bringe inflasjonen tilbake til to prosent, et nivå som er forenlig med deres mandat knyttet til økonomisk stabilitet», skriver Berntsen.

New York-børsen er stengt på mandag

Det amerikanske markedet vil holde stengt mandag. DNB Markets mener det vil kunne påvirke risikoviljen inn mot avslutningen av ukens handel.

Fredag formiddag faller den tiårige amerikanske statsobligasjonsrenten til 3,24 prosent mens VIX-indeksen, også kalt fryktindeksen, stiger 8,6 prosent til 32,16.