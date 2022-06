Futures indikerer at det går mot en positiv start på New York-børsen. Ifølge Business Insider ligger det an til at Dow Jones vil åpne opp 0,7 prosent, at S&P 500 vil stige 1,0 prosent og at Nasdaq starter dagen med en oppgang på 1,3 prosent.

Den tiårige amerikanske statsobligasjonsrenten er på 3,23 prosent mens VIX-indeksen, også kalt fryktindeksen, stiger 8,3 prosent til 32,09.

«Mens Powell på onsdag leverte en renteøkning på 75 punkter, i tråd med forventningene, og samtidig signaliserte at det ikke nødvendigvis var påkrevd med like harde renteøkninger fremover, er markedene igjen grepet av frykt. Bakteppet er ikke vanskelig å gjette: Det er en stadig større uro for at Fed faktisk må styre økonomien inn i en resesjon for å temme inflasjonen», skriver Handelsbanken i en oppdatering fredag.

Det amerikanske markedet vil holde stengt mandag. DNB Markets mener det vil kunne påvirke risikoviljen inn mot avslutningen av ukens handel.

Fredag slippes følgende makrotall i USA: