Sikker på langvarig bear-marked

Det er ikke lenge siden forrige bear-marked – pandemisjokket sendte amerikanske børser bratt ned 30 prosent i begynnelsen av 2020. Få måneder senere var børsraset reversert til oppgang på globale børser.

«Dette bear-markedet føles annerledes. Investorer tror ikke lenger at Fed vil komme til unnsetning, og de kjøper ikke dippene i markedet», skriver redaktør Michael P. Regan i Bloomberg i en markedskommentar.



Regan viser til at Federal Reserve og Kongressen var på investorenes side da pandemien sendte sjokkbølger inn i økonomien. Det er de ikke nå.

Et bear-marked inntreffer når markedet er nedadgående og faller 20 prosent eller mer fra toppen.

– Ingen hjelp fra Fed

Som et resultat av sentralbankenes ekstreme støttetiltak under pandemien, og krigen i Ukraina, har inflasjonen gått i taket med en oppgang verden ikke har opplevd på 40 år. Eneste måten å stagge inflasjonen på er for sentralbankene og sette rentene aggressivt opp til prisveksten avtar. Det har igjen sendt amerikanske børsene bratt ned 20 og 30 prosent.

Bloomberg-redaktøren hevder alt er rødt fordi investorer gir slipp på mye av tankegangen og vanene de har stolt på gjennom årene.

«For det første mister investorer refleksen til å kjøpe dippene, som ble lært i tiåret etter finanskrisen, da ingen nedtur i markedet varte veldig lenge, heller ikke krakket under pandemien.»

«Denne nedgangen er allerede mer enn fem måneder gammel og investorene har vanskelig for å se hvor børsfallet vil ende»

Redaktøren viser også til at investorene har drastisk oppdatert tankene sine om Fed.

«Investorene var lenge sikre på at sentralbanken alltid ville komme dem til unnsetning ved å senke renten eller kansellere planer om å heve dem dersom aksjene skulle falle for mye. Det skjer ikke nå – Fed-sjefen virker fast bestemt på å fortsette å presse opp rentene etter trippelhevingen», advarer Regan.