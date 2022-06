En undersøkelse gjort av Conference Board survey kom i dag med slående tall.

Flertallet av topplederne i USA forventer en resesjon i løpet av de neste 12-18 månedene, opp fra knappe 22 prosent fra slutten av 2021, kommer det frem i undersøkelsen.

Undersøkelsen baserer seg på 750 sjefer og ble gjort i mai, og er derfor også gjort i forkant av det historiske rentehoppet på onsdag.

Ifølge Wall Street Journal er det krigen i Ukraina, Kinas Covid-19 nedstengninger og høyere energikostnader som driver frykten.

Denne nye holdningen er virkelig kommet til syne i ulike toppsjefers uttalelser den siste tiden. Coinbase direktør Brian Armstrong advarte ansatte om at det ser ut til å gå mot en resesjon, og at dette kunne føre til en «ny vinter» for krypto. Det er også blitt klart at Coinbase skal si opp 18 prosent av de ansatte.

Direktør og styreleder i J.P Morgan, Jamie Dimon skapte også stor uro da han for to uker siden sa «Forbered dere, det er en orkan på vei».