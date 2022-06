Ser 50 prosent oppside i flygigant

Mandag skriver storbanken Citi til CNBC at de mener Boeing-aksjen kan stige med over 50 prosent dersom tre nåværende prosjekter viser seg å være like lukrative som estimatene tilsier. Banken vedlegger imidlertid at det stor risiko forbundet med aksjen.

Analytiker Charles Armitage har oppgradert aksjen fra hold til kjøp. Dette kommer etter at aksjekursen har falt om lag 34 prosent så langt i år.

«Vi tror at Boeing tilbyr en verdi til investorer nå som markedet blir mer og mer klar over utsiktene for kommersielle flyprosjekter. Samtidig anerkjenner vi at det kan stilles spørsmål angående lønnsomheten til de fremtidige programmene», skriver Armitage til CNBC.

53 prosent oppside

Skulle alle de tre nye prosjektene oppnå den estimerte lønnsomheten, mener Citi at aksjen burde være verdt 209 dollar. Dette tilsvarer en oppside på 53 prosent fra fredagens sluttkurs.

Citi vektlegger samtidig at om prosjektene blir lukrative er et stort usikkerhetsmoment. Dersom programmene ender opp tilsvarende nedsideestimatene, mener Citi aksjen burde være verdt 116 dollar, som er vesentlig under dagens aksjepris.

« Vi mener begge prosjektene må gå ganske dårlig for å rettferdiggjøre dagens aksjepris, så vi mener aksjen er et godt kjøp med stort potensiale», avslutter Citi.