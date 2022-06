Selger eiendommer med gevinst

Byggma har mottatt og akseptert bud på to eiendommer fra en anerkjent norsk eiendomsaktør. Eiendommene det er mottatt bud på er Birkeland Eiendom AS og Masonite Fastighet AB.

Det fremgår av en melding mandag, hvor det vises til meldingen 28. mai 2021 vedrørende etablering av en eiendomsdivisjon i Byggma. I denne eiendomsdivisjonen inngår det fem eiendommer.

Birkeland Eiendom AS har en langsiktig leiekontrakt med Uldal AS og Masonite Fastighet AB har en langsiktig leiekontrakt med Masonite Beams AB.

Budet på de nevnte eiendommene er omtrent 250 millioner i brutto eiendomsverdi. Bokført verdi av eiendommene det er mottatt bud på er om lag 40 millioner kroner.

"Et eventuelt salg av eiendommene vil medføre en finansiell lease for konsernet og de regnskapsmessige konsekvensene av et eventuelt salg vil følge reglene for sale leaseback, opplyses det.

Budet har forbehold om blant annet finansiell, teknisk og juridisk due diligence.

(TDN Direkt)