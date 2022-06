TDN Direkt skriver tirsdag at investeringsbanken Morgan Stanley reduserer sitt kursmål på Nel-aksjen til 13 kroner fra 22 kroner.

Kursmålet tilsier at aksjen, med dagens kurs, er rettferdig priset. Tirsdag morgen står aksjekursen i 13,05 kroner.

Negative analytikere

Tidligere denne måneden uttalte tidligere aksjestrateg Peter Hermanrud at han hadde en shortposisjon i Nel, samt andre selskaper som Aker Carbon Capture og Aker Horizons.

Videre opererer analyseselskapet Investtech med en egen «hold-deg-unna-portefølje». Porteføljen inneholder aksjer som Investtech mener man bør holde seg unna, eksempelvis aksjer med høy risiko i forhold til oppside.

Forrige uke var Nel inkludert i porteføljen, og Geir Linløkken i Investtech advarte småsparere mot å investere i hydrogenselskapet.

Aksjekursen har rast

Nel er et av selskapene på Oslo Børs som har sett aksjekursen falle betraktelig det siste året.

Siden Juni i fjor har kursen sunket med i overkant av 25 prosent. Det kan vektlegges at aksjen har vært volatil over perioden, der kursen har stått i over 21 kroner og under 11 kroner i løpet av det siste året.

De siste fem årene har aksjen imidlertid vært en av de store vinnerne på Oslo Børs, med en oppgang på nesten 500 prosent.