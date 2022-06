Senker kursmål i Norsk Hydro

Pareto Securities kutter kursmålet for Norsk Hydro til 65 kroner pr aksje fra tidligere 80 kroner og gjentar hold-anbefaling.



Det fremgår av en melding tirsdag.



Nedgangen i Norsk Hydro gjenspeiler etterspørselsrisiko og kapasitetsvekst, spesielt i Kina, skriver meglerhuset. Selv om nok et rekordkvartal er forventet i andre kvartal, gir lavere metallpriser og nedgang i etterspørselen motvind. Og risikoen for en potensiell resesjon kan ifølge meglerhuset trekke inntjeningen ned på lenger sikt.

(TDN Direkt)