Investerer i norsk energiselskap

Det svenske oppkjøpsfondet Altor Fund V har kjøpt en minoritetspost i det norske heldigitale strømselskapet Tibber, ifølge en pressemelding.

Investeringen er gjort gjennom oppkjøp fra eksisterende aksjonærer.

«Tibber er et unikt og raskt voksende selskap innen det forbrukeraktiverte grønne omstillingsområdet. Vi er utrolig imponert over posisjonen og plattformen gründerne har skapt og er overbevist om at Tibber vil spille en stadig viktigere rolle i å tilby fornybar energi og smarte løsninger for husholdninger over hele Europa», sier Herman Korsgaard, direktør i Altor.

Størrelsen på investeringen kommer ikke frem i meldingen.

Store ambisjoner

Selskapet hentet tidligere i år over 900 millioner i vekstkapital, der blant annet Summa Equity gikk inn som storaksjonær.

– Ved å gå på børs ville vi skapt helt andre forventninger, og vi har i stedet valgt å jobbe med profesjonelle investorer. Vår analyse er at det ikke bare er kapital, men også kompetanse er avgjørende, sa Tibber-sjefen til DN.

Selskapet er i dag etablert i Norge, Sverige og Tyskland med over 400.000 kunder, og selskapet er også i gang med å etablere seg i Nederland.

Målet er å ekspandere ytterligere i Europa.

– Tibbers tjeneste bidrar til å nå flere av FNs bærekraftsmål. Det gjelder å gi bærekraftig energi til alle, å muliggjøre ansvarlig forbruk og produksjon, og å bekjempe klimaendringene og deres konsekvenser, ifølge Tim He fra Summa Equity.